İnegöl’de eğitime kar engeli

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar nedeniyle eğitme 1 gün ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu İnegöl ilçesinde eğitme 1 gün ara verildi. İnegöl kaymakamlığının yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda kar yağışı ve yollarda oluşabilicek buzlanma riski nedeniyle, ilçemizdeki resmi ve özel okullarımızın tamamında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarda ve muhtelif kurslarda, 19.01.2022 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile olan personelimiz de 1 gün süreyle izinli sayılacaklardır.” denildi.