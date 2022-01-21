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İnegöl’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi ile Gazimagosa Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Osman T. (30) yönetimindeki 16 AAL 336 plakalı otomobil, Gazimagosa Caddesi’nden çıkan Ceyhun M. (35) yönetimindeki 16 AOD 043 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 AOD 043 oto tamirci işyerine çarparak durabildi. Kaza sonucu 16 AAL 336 plakalı otomobildeki yolcu Mümine T. (32) yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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