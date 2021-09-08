İngiliz Konsolosluğu karşısındaki binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

Beyoğlu’ndaki İngiliz Konsolosluğu karşısında tadilat halindeki binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. İçeride bulunan işçiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Binada çalışan işçiler tahliye edildi
İtfaiye ekipleri binada çalışan işçileri tahliye ederken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Sağlık ekipleri işçilerin sağlık durumlarını kontrol etti. Yangın itfaiye ekiplerinin tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın söndürüldükten sonra tüm binaya uzun süreli köpük çalışması uygulandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.