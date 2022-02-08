banner4556

İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı

banner4664

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde inşaat halindeki binada görev yapan bekçi, hırsızlık amacıyla binaya girmeye çalışan şüpheliler tarafından bıçaklandı.

İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı
banner4581

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde inşaat halindeki binada görev yapan bekçi, hırsızlık amacıyla binaya girmeye çalışan şüpheliler tarafından bıçaklandı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Sapancayolu Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık yapmak için inşaat alanına araç ile gelen şüpheliler, binanın bekçisi S.A.’yı darp edip bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilip bıçaklanan bekçi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

banner4336

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Edirne’den yola çıkan heyet Bulgaristan Kırcaali’de...
Edirne’den yola çıkan heyet Bulgaristan Kırcaali’de...
  1. SAĞLIK

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349