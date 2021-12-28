banner4556

İnşaatta düşen işçinin sırtına demir testere saplandı

banner4336

Kocaeli’de inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.

İnşaatta düşen işçinin sırtına demir testere saplandı

Kocaeli’de inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.

banner4575

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Akyol isimli şahıs inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan yaklaşık 40 santimlik demir testerenin üzerine düştü. Üzerine düştüğü testere sırtına saplanan işçi kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitti.

Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınmadan önce itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastanenin acil bölümünde itfaiye ekiplerince saplanan testerenin dışarıda kalan kısmı kesildi. Acilde yapılan işlemlerin ardından Hasan Akyol vücudunda kalan parçanın çıkarılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bebeği çantaya koyup biberonu ile sokağa bıraktılar
Bebeği çantaya koyup biberonu ile sokağa bıraktılar
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4577

banner4349