İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’da Türkmenistan uyruklu Babajan Jumayev (33), çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralandı.

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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Bursa’da Türkmenistan uyruklu Babajan Jumayev (33), çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi Tarlabaşı Sokak’ta meydana geldi. Türkmenistan uyruklu Babajan Jumayev, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Ağır yaralanan Jumayev, olay yerine çağırılan 112 ambulansıyla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan talihsiz işçi Bursa’ya sevk edildi. İnşaat işçisi Jumayev’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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