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İnşaattan düşerek ağır yaralandı, yakınları acil serviste izdihama yol açtı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın ailesi acil servise akın etti.

İnşaattan düşerek ağır yaralandı, yakınları acil serviste izdihama yol açtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın ailesi acil servise akın etti.

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Olay Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesinde bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatta tek başına çalışan Mekin Demirci (37), fırçayı almak için çatıya çıktı. O sırada dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Yoldan geçen bir vatandaş ağır yaralanan adamı fark ederek 112’ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından işçi ameliyata alındı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayı duyup acil servise akın eden yakınları izdihama sebep oldu. Polis ve güvenlik görevlileri, kalabalığı dağıtmak için büyük çaba sarf etti.

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