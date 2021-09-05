İnternet kafeyi bastılar, hard disk ve paraları alıp kaçtılar

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 7 şahıs bir internet kafeyi bastı. İş yerinde bulunan İ.G.’yi darp eden zanlılar, bin TL, 3 adet cep telefonu ve bilgisayar hard disklerini alarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası harekete geçen polis, zanlılardan 2’sini kıskıvrak yakaladı.

Olay, 25 Ağustos Çarşamba günü Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir internet kafede meydana geldi. İddiaya göre 7 şahıs, içerisinde İ.G.’nin bulunduğu internet kafeye gece 01.30 sıralarında geldi. Dükkana giren zanlılar kasada bulunan bin lira, 3 adet cep telefonu ve bilgisayarlardaki hard disklerini aldı. Silah kabzasıyla İ.G.’yi başına vurarak darp eden ve bıçaklayan zanlılar, olay yerinden kaçtı.

Kıskıvrak yakalandılar

Gelen ihbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Darp olayını iki şahsın gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Kadir E. ve Yakup I. isimli zanlılar, kısa süre içerisinde Üsküdar’da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Kadir E.’nin 11, Yakup I.’nın ise 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Öte yandan olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.