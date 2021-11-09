İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Zanlıların tamamının yakalandığı öğrenildi.

İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Zanlıların tamamının yakalandığı öğrenildi.

İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Zanlıların tamamının yakalandığı öğrenildi.
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İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Zanlıların tamamının yakalandığı öğrenildi.

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