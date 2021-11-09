İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Zanlıların tamamının yakalandığı öğrenildi.
İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Zanlıların tamamının yakalandığı öğrenildi.
İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Zanlıların tamamının yakalandığı öğrenildi.