İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı

İstanbul’dan İtalya’ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen İranlı karı-koca, internetten tanıştığı yabancı uyruklu kişilerce gasp edildi. 12 saat boyunca rehin alınan İranlı karı-koca, rehin tutuldukları evin penceresinden atlayarak kurtuldu. Mahalle sakinlerinin yardımına koştuğu İranlı çiftin pencereden atladıkları ve bir marketin tentesinin üzerine atladıktan sonra yere düştükleri o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Gözaltına alınan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

Olay, İstanbul Arnavutköy’de yaşandı. İran uyruklu Payam K. ile karısı Zahra K., İtalya’ya gitme hayallerini yasa dışı yöntemlerle gerçekleştirmek istedi. İnternetten tanıştıkları yabancı uyruklu kişilerle belirli bir para karşılığında anlaşan İranlı çift, Aksaray’da bir buluşma gerçekleştirdi. Zanlılar, İranlı çifti 8 Ağustos günü akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesine getirdi. Burada otelde kalacaklarını söyledikleri İranlı çifti bir apartmanın 2.ci katındaki daireye koyan gaspçılar, elleri ve ayaklarını bağladıkları çifti gasp etti. Yaklaşık 3 bin lira ve cep telefonlarını aldıkları İranlı çiftin, İran’da yaşayan akrabalarını arayarak 14 bin Euro fidye isteyen gaspçılar, İranlı karı-kocanın el ve ayakları bağlı halde çektikleri videolarını da akrabalarına gönderdi.

12 saat boyunca rehin tutuldukları apartman dairesinden, sabaha karşı bir yolunu bularak el ve ayaklarındaki ipleri çözen Payam K. ve Zahra K. çifti, odanın penceresini açarak apartman girişindeki marketin tentesinin üzerine atladı. Önce tenteye ardından da yere düşen İranlı çift, yardım çığlığı attılar. Yardımına koştuğu çiftin rehin tutulduklarını anlayan mahalle sakinleri durumu hemen polise haber verdi. İranlı çiftin pencereden atladığını fark eden çete üyeleri evden kaçmak istedi. Kaçmaya çalışanlardan 1’i mahalle sakinleri tarafından yakalanarak eve kapatılırken, kaçan 6 kişiden 3’ü de mahalle aralarında polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Polis ekipleri yabancı uyruklu 4 gaspçıyı gözaltına alırken, rehin tutulan İranlı karı-koca ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin kaçan 3 gaspçıyı yakalama çalışmaları devam ederken adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtalya hayalleri Arnavutköy’de son bulan İranlı çift ise resmi işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.

İranlı karı ve kocanın dükkanının tentesine atladığı esnaf Fahrettin Kızılalp, “Sabah saat 05.30 sularıydı bizim üst komşu beni aradı ve dükkanımda bir şeyler olduğunu söyledi ben de hemen kalktım buraya geldim. Hırsız girdiğini düşünmüştüm ben aslında ama sonradan baktık ki üstte oturanlar 2 İranlıyı kaçırıp gasp edip burada işkence etmişler. Onlarda artık dayanamayıp brandanın üstüne atlamışlar. Durumları perişan haldeydi artık dayanamayıp atlamışlar aşağıya elleri ayakları bağlı olsa atlayamazlardı herhalde elleri ayakları açıktı. Benim dükkanımın brandasına atlamışlar ama bunlar yurt dışına gitmek istiyormuş o yüzden bu çeteye uymuşlar. Onlar atlayınca çete kaçmaya başlamış bizim mahalleli arkadaşlar koşarak yakalamışlar sonra da polise teslim etmişler. Polisler gelince onları polislere teslim ettik biz” şeklinde konuştu.

Aynı mahalle de fırıncılık yapan Abdülbaki Aras ise, “Uzun zamandır burada bize komşuydular ve bizden alışveriş yapıyorlardı asla böyle bir şey beklemiyorduk. Ben evimden kamerayı izliyordum polisleri görünce hemen çocukları aradım baksınlar diye. Çocuklar bakınca ortaya çıktı ki bir karı kocayı burada reyin tutmuşlar. O karı koca da İtalya’ya gitmek istiyormuş o yüzden bunlarla iletişime geçmişler onlarda burayı birkaç gün kalacakları otel olarak kandırıp buraya getirmişler. Bir de ben fırıncı olduğum için kimseyi aç bırakmıyorum veriyorum onların bana borcu var buradan sesleniyorum borçlarını ödesinler” ifadelerini kullandı.