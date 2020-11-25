İranlı sahte avukat tutuklandı

İstanbul’da kendini avukat olarak tanıtarak iş adamlarının 400 bin lirasını dolandıran İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin İran uyruklu 4 iş adamını sahte belgeyle dolandırdığı şikayeti üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 19 Kasım’da mağdur iş adamlarından biriyle Fatih’te bir araya gelen İran uyruklu şüpheli Muhammet H.’yi (20) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin, İran uyruklu Türk vatandaşı Halis G’nin oğluna ait bilgilerle kendisine 2017’de Mehmet G. adına da kimlik çıkarttığı belirlendi. Şüphelinin aynı isim ve soyisimdeki Antalya’da yaşayan bir avukatın bilgilerini kullandığı da tespit edildi.

Kendisini avukat Mehmet G. olarak tanıtan İran uyruklu şüpheli Muhammet H.’nin, İranlı iş adamlarına ikamet, silah ruhsatı, çalışma izni belgelerini temin edeceğini söyleyerek belgelerin sahtesini verdiği belirlendi. Şüphelinin bu yolla toplamda 4 iş adamının 400 bin lirasını dolandırdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.