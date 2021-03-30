İş adamını dolandıran sahte gümrük müdürü yakalandı

İstanbul’da iş adamına kendini ‘gümrük müdürü’ olarak tanıtıp ‘iplik ticareti’ yapma vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı.
İhbar üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. İş yeri ve çevresinde incelenen güvenlik kamera görüntülerinden sahte ‘gümrük müdürünün’ H.Ü. adlı kişi olduğu saptandı. Adresi emniyet ekiplerince tespit edilen sahte ‘gümrük müdürü’ H.Ü., dün Beşiktaş’ta yakalanarak gözaltına alındı. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen dolandırıcı, burada sorguya alındı.Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.