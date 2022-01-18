İş merkezindeki buzdolabında çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 4 katlı iş merkezinin 1. katında bulunan buzdolabının motorunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde bulunan 4 katlı iş merkezinin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ofiste bulunan buzdolabından çıkan dumanları gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş merkezinde bulunanlar ise panikle dışarıya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Buzdolabının motor kısmından çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.