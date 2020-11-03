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İş yerindeki tadilat iki esnafı birbirine düşürdü

ESENYURT’TA, KOMŞU DÜKKANLAR ARASINDA TADİLAT NEDENİYLE ÇIKAN GÜRÜLTÜDEN DOLAYI KAVGA ÇIKTI. YABANCI UYRUKLU OLDUKLARI ÖĞRENİLEN KİŞİLER ARASINDAKİ TEKMELİ, YUMRUKLU, BIÇAKLI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

İş yerindeki tadilat iki esnafı birbirine düşürdü

Esenyurt’ta, komşu dükkanlar arasında tadilat nedeniyle çıkan gürültüden dolayı kavga çıktı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler arasındaki tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde Esenyurt 1109. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler tarafından işletilen dükkanda yapılan tadilattan çıkan gürültüden, rahatsız olan komşu iki esnaf birbirine girdi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tadilat yaptırılan dükkanın içine gelip şikayette bulunan adama saldıran dükkan sahibine çevredeki çalışanlarda katıldı.

Bıçaklı kavga sokağa taştı

Yumruk yumruğa giren esnafların kavgası sokağa taştı. Kavgaya karışan bir kişi, kavga ettiği gruba bıçak çekerken, kavga çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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