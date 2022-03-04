İşçi servisi sis sebebiyle kamyona çarptı

Bursa’da sabah saatlerin etkili olan sis kazayı da beraberinde getirdi. Görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğü anlarda işçi taşıyan servis otobüsü, önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcular büyük panik yaşarken, otobüsün ön camı tuzla buz oldu.

Olay, Bursa’nın Kestel ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden şehir merkezine doğru gelen 11 AE 600 plakalı servis otobüsü, yoğun sis sebebiyle 06 GB 5704 kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün camı tuzla buz olurken, işçiler ise büyük panik yaşadı. Araçların yavaş olması sebebiyle kimsenin burnu bile kanamadı. Otobüsteki işçiler gelen başka bir servis aracıyla gidecekleri yere ulaştırılırken, yapılan işlemlerin ardından otobüste tamirciye çekildi.