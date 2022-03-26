İşçi servisiyle çarpışan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ Çorlu’da kavşağa kontrolsüz giriş yaparken minibüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergene - Çorlu yolundan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ne kavşakta dönüş yapmak isteyen Anıl Bayazıt idaresindeki otomobil, çırak bayırından Ergene istikametine seyreden Cevdet Sabuncu yönetimindeki işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan hafif yaralı 2 kişi ambulans talebini reddetti.

Kazayla ilgili konuşan minibüs şoförü Cevdet Sabuncu, “Otomobil bir anda kontrolsüz şekilde kavşağa girdi. Kaçmaya çalıştım ama olmadı” diye konuştu.