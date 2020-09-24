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İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı

Silivri’de işçi servisinin karıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı

Silivri’de işçi servisinin karıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Silivri gişeler mevkiinde meydana geldi. Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen feci kazada bölgede faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerini taşıyan Peugeot marka ticari minibüs, dönüş yapacağı sırada Hyundai marka otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü ve otomobilde bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken 2’kişinin durumun ağır ağır olduğu kaydedildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, 10:07
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Kavaklı yolu
Kavaklı yolu - 2 gün Önce

Silivride Servis şöförleri Felaket hızlı ve tehlikeli kullanıyorlar, Özellikle Kavaklı yolunda yırtık ucurtma gibi gidiyorlar yazık önüne gelen herkes servis şöförü olmuş, Taşıdığı can kimsenin umrunda değil, Burdan yetkililere sesleniyorum Lütfen akşam saat 17:30 18:30 Arası Kavaklı Silivri yolunda Servis araclarını bir denetleyin, hergün geçiyorum ordan bir kes polis Jandarma göremedim, yakından bundan cok daha ağır haberleri oradan alacağız görürsünüz...

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