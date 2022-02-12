İşçilerin kaldığı konteynerda yangın

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde işçilerin geçici olarak kaldığı 2 katlı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken içeride kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan, işçilerin geçici olarak kaldığı 2 katlı konteynerde çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını müdahale etti. Uzun uğraşlar neticesinde yangın söndürülürken, konteynerde kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırttı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.