İşe başladığı gün kaza yaptı

Sultangazi’de bir kişi, motorlu kurye olarak çalışmaya başladığı gün kaza yaptı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Olay önceki gün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı gün motorlu kurye olarak iş başı yapan 34 CDV 838 plakalı motosiklet sürücüsü Osman Koyuncu, yasak olduğu halde kural ihlali yaparak ters dönüş yapan Ersan Şimşek yönetimindeki 34 E 0051 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Yaşanan kazada bacağından yaralanan Osman Koyuncu’ya ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar yaptı. Yaralı genç, ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kazayı anlatan araç sürücüsü Ersan Şimşek, "Seyir halinde ilerliyordum dönüş yaptığım esnada motosiklet bana yandan çarptı ve yere savruldu. Eğer ben çarpsaydım daha farklı olurdu aracımın yanındaki izden de belli ama sıkıntı yok. Ona bir şey olmasın sağlıkçı arkadaşlar gelip müdahale etti sağ bacağında ağrı varmış" dedi.

Meslektaşı yardımına koştu

Yaşanan kazanın ardından sipariş götürmek için olay yerinden geçen Burakcan Alışkan isimli başka bir kurye ise yere savrulan meslektaşının malzemelerini toplayarak motorun sepetine koydu, ardından ise çalıştığı iş yerini arayarak yaşanan kaza hakkında bilgi verdi.

Araç sürücüsü Ersan Şimşek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kurye Osman Koyuncu’nun ise hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek evine gönderildiği öğrenildi.