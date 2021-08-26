İspanya açıklarında gemide 2 Türk’ün öldüğü olayla ilgili firmadan açıklama

Edinilen bilgiye göre, İstanbul merkezli Akar Denizciliğe ait Liberya bayraklı "Global Lake" isimli gemide tank temizleme işlemi sırasında 4 denizci baygınlık geçirdi. Yaşanan olayda kaptan Ahmet Akdeniz, güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve Gürcistanlı Mindia Gatenadze hayatını kaybetti. Akar Denizcilik şirketi olayla ilgili açıklamada bulundu.

Akar Denizcilik tarafından yapılan açıklamada, "Librya bayraklı Global Lake isimli gemi İspanya açıklarındayken mürettebat tarafından kargo tank kontrolü yapılması sırasında usta gemici Mindia Gatenadze, güverte lostromosu Hasan Argındoğan, usta gemici Hüseyin Eryılmaz ve gemi kaptanı Ahmet Akdeniz’in baygınlık geçirmeleri üzerine olaya diğer gemi adamları tarafından müdahale edilmiş, acil yardım çağrısı yapılmış ve gerekli ilk müdahalelerde bulunulmuştur. Yapılan tüm müdahalelere rağmen gemi kaptanı Ahmet Akdeniz, Hasan Argındoğan ve Mindia Gatenadze’nin hayatlarını kabettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hüseyin Eryılmaz ise yaralı olarak gemiden yapılan çağrı üzerine ve şirketimizin girişimleriyle olay yerine intikal eden helikopterle hastaneye kaldırılmıştır.

Meydana gelen elim olayla ilgili olarak gerek şirketimiz gerekse resmi makamlar tarafından gerekli incelemeler ve araştırmalar titizlikle yürütülmekte olup, olayın meydana gelmesindeki tüm etkenler incelenerek sonuçları bütün açıklığıyla kamuoyu ve resmi makamlarla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.