İspanya açıklarındaki gemide 2 Türk öldü

İspanya açıklarında seyreden Global Lake isimli tankerde Türk kaptan ve bir Türk mürettebatın aralarında olduğu 3 denizci zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul merkezli Akar Denizciliğe ait Liberya bayraklı "Global Lake" isimli gemide tank temizleme işlemi sırasında 4 denizci baygınlık geçirdi. Yaşanan olayda kaptan Ahmet Akdeniz, güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve Gürcistanlı Mindia Gatenadze hayatını kaybetti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25.08.2021 günü 22.25’te Liberya bayraklı Global Lake isimli tanker Cartagena Limanı açıklarında seyir halinde iken gemide yapılan tank temizleme işlemi esnasında 2’si Türk 3 personelin zehirlenerek vefat ettiği, 1 personelin ise ağır yaralı olduğu bilgisi ulaşmıştır. Cartagena MRCC ile görüşülerek, yaralı personelin gemiden helikopter ile tahliyesi sağlanmıştır. 3 cenaze gemide muhafaza edilmektedir. Liman yanaşmasına müteakip gerekli yasal işlemler başlatılacak olup olay Merkezimiz ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir" denildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Akar Denizcilik ise "Meydana gelen elim olayla ilgili olarak gerek şirketimiz gerekse resmi makamlar tarafından gerekli incelemeler ve araştırmalar titizlikle yürütülmekte olup, olayın meydana gelmesindeki tüm etkenler incelenerek sonuçları bütün açıklığıyla kamuoyu ve resmi makamlarla paylaşılacaktır" ifadeleri yer verildi.