İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına uyarak Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına karar verdi. İnfazının durdurulmasına karar veren mahkeme Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazarak fez
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına uyarak Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına karar verdi. İnfazının durdurulmasına karar veren mahkeme Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazarak fezleke düzenlenmesini istedi.
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