İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına uyarak Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına karar verdi. İnfazının durdurulmasına karar veren mahkeme Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazarak fez

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına uyarak Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına karar verdi. İnfazının durdurulmasına karar veren mahkeme Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazarak fezleke düzenlenmesini istedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına uyarak Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına karar verdi. İnfazının durdurulmasına karar veren mahkeme Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazarak fez
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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına uyarak Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına karar verdi. İnfazının durdurulmasına karar veren mahkeme Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazarak fezleke düzenlenmesini istedi.
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