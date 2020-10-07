İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar’ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar’ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar’ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.
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