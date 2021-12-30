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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK/KCK’nın hedefleri faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. 10’u tutuklu 23 şüpheli, 18 Şubat’ta hakim karşısına çık

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK/KCK’nın hedefleri faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. 10’u tutuklu 23 şüpheli, 18 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK/KCK’nın hedefleri faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. 10’u tutuklu 23 şüpheli, 18 Şubat’ta hakim karşısına çık
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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK/KCK’nın hedefleri faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. 10’u tutuklu 23 şüpheli, 18 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.

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