İstanbul 2 Nolu Barosu’ndan 28 Şubat açıklaması

İstanbul 2 Nolu Barosu, 28 Şubat sürecinin yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Baro Başkanı Gönül Yıldız açıklamasında, “28 Şubat bildiğiniz üzere tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır" dedi.

İstanbul 2 Nolu Barosu, 28 Şubat sürecinin yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Gönül Yıldız ve baro üyeleri katıldı.

“28 Şubat bildiğiniz üzere tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır”

Grup adına basın açıklaması yapan başkan Yıldız, “28 Şubat bildiğiniz üzere tarihe kara bir leke olarak yazılmış ve toplumun kahir ekseriyetini kılcal damarına kadar etkilemiş bir darbedir. 28 Şubat 1997’de, 9 saat süren MGK toplantısı sonrasında cunta zihniyeti ’irtica’ bahanesi ile ideolojik ve özgürlükleri daraltan şu an yaşadığımız birçok soruna neden olan kararları hükümete dikte etmiştir. Akabinde ülkede oluşturulan kaosa destek veren sivil görünümlü dikta destekçileri ile meşru hükümet düşürmüş bu kararları uygulayacağını taahhüt eden yeni bir hükümet göreve getirilmiştir. 28 Şubat Türkiye’de yaşayan büyük bir kesimin, doğuştan sahip olduğu evrensel insan haklarının mevcut Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen ayaklar altına almıştır” dedi.

“28 Şubat bu memleketin çocuklarının başörtülü ve başörtüsüz diye ayrıştırıldığı gündür”

Sözlerinin devamında Yıldız, “28 Şubat inanç özgürlüğünün yok sayıldığı, zulmün asker postal ve tankları malzeme yapılarak had safhaya ulaştığı, peygamber ocağı ordumuz ile aziz milletimizin karşı karşıya getirildiği gündür. 28 Şubat bu memleketin çocuklarının başörtülü ve başörtüsüz diye ayrıştırılarak, yerlerde sürüklendiği, ağızlarının kapatıldığı gündür. 28 Şubat ikna odalarında sırf başörtülü diye üniversite öğrencilerinin geleceklerine ipotek konulduğu gündür. 28 Şubat İmam Hatiplerin kapısına kilit vurulduğu, imam hatipli öğrencilere üniversite kapılarının kapatıldığı gündür. 28 Şubat 61 yaşındaki Makbule İbrahimoğlu’nun imam hatipteki çocuklarının yanına gittiği için anayasal düzeni silah zoruyla bozduğu iddiasıyla yargılandığı günün adıdır. 28 Şubat, kanser hastası Makbule İbrahimoğlu’nun Hipokrat yemini etmiş hekimler tarafından ölüme terk edildiği günün adıdır” diye konuştu.

“Tüm darbeleri kınıyoruz”

Konuşmasının devamında Yıldız, “28 Şubat FETÖ’nün Paralel Devlet Yapılanmasının temellerini sağlamlaştırdığı gündür. 28 Şubat binlerce başörtülü avukat, doktor ve öğretmenin kamuda ve özelde çalışmasına engel olunduğu, hayallerinin önüne ket vurulduğu günün adıdır. 28 Şubat İslami terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla insanların sudan bahanelerle tutuklandığı, uyduruk deliller üretildiği ve brifing almış hakimler tarafından yargılanıp cezalandırıldığı günün adıdır. 28 Şubat, insan haklarına ilişkin demokratik düzenlemeler yapılmış, 28 Şubat’ın simgesi olan kamusal alanda başörtüsü yasağının yaşandığı günün adıdır. Bugün gelinen noktada birçok düzenlemeyle başörtüsü yasağı kamuda çözülmüştür arkadaşlar. Tam toplum feraha ulaşmışken, bu sefer de 15 Temmuz hain terör darbesi gerçekleşmiştir. Biz 2 Nolu Baro olarak 28 Şubatların ve 15 Temmuzların yaşanmadığı bir gelecek olsun istiyoruz ve tüm darbeleri kınıyoruz” şeklinde konuştu.