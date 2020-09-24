İstanbul 4.2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

İSTANBUL(İHA) - İstanbul ve Tekirdağ 4.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında saat 16.38’de bir deprem gerçekleşti. İstanbul’da korku ve paniğe sebep olan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve AFAD 4.2 olarak açıkladı.

Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında saat 16:38’de bir deprem meydana geldi. İstanbul’da da yoğun şekilde hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli önce 4.3 daha sonra da 4.2 olarak açıkladı, AFAD da depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu ve depremin yerin 12.9 km derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı. Ataşehir, Küçükbakkalköy’de caddelerde yoğun kalabalık gözlemlendi.