banner4556

İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi

banner4664

İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polis, eşiyle görüştürdüğü adamı uzun uğraşlar sonucunca ikna etti.

İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi
banner4581

İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polis, eşiyle görüştürdüğü adamı uzun uğraşlar sonucunca ikna etti.

banner4336

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen Serdar A., elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri intihar etmek isteyen kişiyle görüştü ancak Serdar A., ikna olmaması üzerine müzakereci polis çağırıldı. Müzakereci polis, Serdar A.’nın ağlayarak eşiyle sorunlarını olduğunu söylemesi üzerine, eşini aradı. Eşiyle görüştürülen Serdar A., “Sevim, beni affet” dedi. Yaklaşık yarım saat uğraşın sonunda Serdar A., eşinin bıçağı atması için konuşması üzerine, bıçağı yere attı. Polis, ikna edilen Serdar A.’yı gözaltına aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
U19 Milli Takımı, Tacikistan maçı hazırlıklarını...
U19 Milli Takımı, Tacikistan maçı hazırlıklarını...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666