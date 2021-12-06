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İstanbul Adliyesi’nde intihar teşebbüsü

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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde 7’nci kat korkuluklarına çıkan şahıs, intihara teşebbüs etti. Şahıs, uzun uğraşlar sonucunda ikna edildi.

İstanbul Adliyesi’nde intihar teşebbüsü
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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde 7’nci kat korkuluklarına çıkan şahıs, intihara teşebbüs etti. Şahıs, uzun uğraşlar sonucunda ikna edildi.

Edinilen bilgilere göre Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinde 7’nci kat korkuluklarına çıkan bir şahıs intihara teşebbüs etti. Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince adliye zeminine yatak açıldı. Başsavcılık yetkilileri ise şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Şahıs, yetkililerin uzun uğraşları sonucu korkuluklardan indi. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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