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İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde bir fırında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken çevredeki dükkanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi

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İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde bir fırında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken çevredeki dükkanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi

İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde bir fırında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken çevredeki dükkanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi
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İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde bir fırında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken çevredeki dükkanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi

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Ataşehir’de bir fırında doğalgaz patlaması:...
Ataşehir’de bir fırında doğalgaz patlaması:...
  1. ASAYİŞ

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