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İstanbul Boğazı girişinde gemi arızası

İstanbul Boğaz’ı girişinde arıza yapan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi yedeklenerek Ahırkapı’ya demirletildi.

İstanbul Boğazı girişinde gemi arızası
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İstanbul Boğaz’ı girişinde arıza yapan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi yedeklenerek Ahırkapı’ya demirletildi.

Romanya’ya giden 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi, İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile kılavuz kaptan koordinesinde Kurtarma-12 römorkörü yedeklenerek Ahırkapı’ya demirletildi.

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