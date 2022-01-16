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İstanbul Boğazı’nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kuzeyinde makine arızası yapan kuru yük gemisi Sarıyer Büyükdere açıklarına demirletilirken, boğaz trafiği tekrar normale döndü.

İstanbul Boğazı’nda arıza yapan kuru yük gemisi Büyükdere açıklarına çekildi
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kuzeyinde makine arızası yapan kuru yük gemisi Sarıyer Büyükdere açıklarına demirletilirken, boğaz trafiği tekrar normale döndü.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Brave Knight isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-8, Kurtarma-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" denildi.

Boğaz çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

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