banner4556

İstanbul Boğazında makine arızası yapan gemi Ahırkapı’ya demirletildi

banner4336

Ukrayna’dan İspanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan AGIA DYNAMI isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonuyla Ahırkapı’ya demirletildi.

İstanbul Boğazında makine arızası yapan gemi Ahırkapı’ya demirletildi
banner4584

Ukrayna’dan İspanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan AGIA DYNAMI isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonuyla Ahırkapı’ya demirletildi.

banner4575

Ukrayna’dan İspanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri dönüşünde makine arızası yapan AGIA DYNAMI isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi. Arıza yapan gemi nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı ise saat 19.00 itibariyle kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldığı öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’da suç örgütüne yapılan şafak baskınında...
Bursa’da suç örgütüne yapılan şafak baskınında...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349