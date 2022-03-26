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İstanbul Boğazı’nda mayın alarmı

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı girişinde görülen mayın olduğu iddia edilen cisim ile ilgili seyir halindeki gemileri böyle uyardı.

İstanbul Boğazı’nda mayın alarmı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı girişinde görülen mayın olduğu iddia edilen cisim ile ilgili seyir halindeki gemileri böyle uyardı.

Sarıyer Garipçe köyü açıklarında İstanbul Boğazı girişinde görülen mayına benzer cisim, yetkilileri harekete geçirdi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatılırken, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Şüpheli cismin bulunduğu alanda helikopter destekli incelemeler başlatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise telsiz sisteminden yaptığı anonsla seyir halindeki gemileri uyardı. Anonsta, "Türkeli demir sahasında belirlenemeyen bir cisim tespit edilmiştir. Tüm gemilerin gemi sahasından uzak olması tavsiye olunur" ifadeleri kullanıldı.

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