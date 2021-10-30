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İstanbul Boğazında Üsküdar açıklarında ilerleyen 102 metre boyunda bir kargo gemisi makine arızası nedeniyle denizde sürüklendi. Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi.

İstanbul Boğazında Üsküdar açıklarında ilerleyen 102 metre boyunda bir kargo gemisi makine arızası nedeniyle denizde sürüklendi. Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi.

İstanbul Boğazında Üsküdar açıklarında ilerleyen 102 metre boyunda bir kargo gemisi makine arızası nedeniyle denizde sürüklendi. Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi.
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İstanbul Boğazında Üsküdar açıklarında ilerleyen 102 metre boyunda bir kargo gemisi makine arızası nedeniyle denizde sürüklendi. Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi.

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