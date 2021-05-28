İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019’da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düze

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019’da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019’da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düze
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019’da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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