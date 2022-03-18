İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER’de yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti tanık olarak d

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan teftişte de adı geçen PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER’de yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti tanık olarak dinlenen 2 İBB çalışanı hakkında gereğinin yapılması için savcılığa ihbarda bulunulmasına karar verdi. Heyet ayrıca 2 kişinin de tahliyesine karar verdi.