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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacak"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değ
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacak"
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