İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
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