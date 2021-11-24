banner4556

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında yapılan ara yakalamalarda, 17 bin ton nar

banner4336

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında yapılan ara yakalamalarda, 17 bin ton nargile tütünü ile 66 bin dal dolu makaron ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında yapılan ara yakalamalarda, 17 bin ton nar
banner3909
banner4558

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında yapılan ara yakalamalarda, 17 bin ton nargile tütünü ile 66 bin dal dolu makaron ele geçirildiği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mankenliğe ve oyunculuğa ilgi artıyor
Mankenliğe ve oyunculuğa ilgi artıyor
  1. MAGAZİN

banner4390

banner4321

banner3841