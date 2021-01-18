İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra müştekilerin etrafını sarıp organize edilen kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaları alarak haksız kazanç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra müştekilerin etrafını sarıp organize edilen kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaları alarak haksız kazanç temin eden 21 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama ile gözaltı talimatı verildi.