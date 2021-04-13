İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim yöntemi ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve başka deliller bulunan 60 ş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim yöntemi ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve başka deliller bulunan 60 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim yöntemi ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve başka deliller bulunan 60 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.
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