İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim yöntemi ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve başka deliller bulunan 60 ş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim yöntemi ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve başka deliller bulunan 60 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.