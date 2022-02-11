İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ’dolandırıcılık’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı Akararı verildi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ’dolandırıcılık’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının d
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ’dolandırıcılık’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı Akararı verildi.
YORUM EKLE