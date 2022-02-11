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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ’dolandırıcılık’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 kiş

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ’dolandırıcılık’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ’dolandırıcılık’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 kiş
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ’dolandırıcılık’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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