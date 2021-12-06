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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20’si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20’si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20’si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20’si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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