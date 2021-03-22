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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, 3 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, 3 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, 3 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, 3 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
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