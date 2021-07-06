İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘soruşturma dosyalarını kapatırız’ vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen bir komiser yardımcısı ve bir polis memuru olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘soruşturma dosyalarını kapatırız’ vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen bir komiser yardımcısı ve bir polis memuru olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.