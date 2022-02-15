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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında içerisinde Suriye uyruklu şahısların da olduğu ve terör örgütü YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında içerisinde Suriye uyruklu şahısların da olduğu ve terör örgütü YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında içerisinde Suriye uyruklu şahısların da olduğu ve terör örgütü YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında içerisinde Suriye uyruklu şahısların da olduğu ve terör örgütü YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

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