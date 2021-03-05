İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ’nün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde sivil imam oldukları değerlendirilen ve 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alıp iç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ’nün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde sivil imam oldukları değerlendirilen ve 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alıp içeriksiz ve ID’siz Bylock kayıtları bulunan toplamda 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.