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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltı kararı verildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltı kararı verildi.
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