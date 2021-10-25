İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli, 7 ilde de düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli, 7 ilde de düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli, 7 ilde de düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalan
banner3909
banner4336

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli, 7 ilde de düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"Kur artışı sonrası gayrimenkul değerlenecek"
"Kur artışı sonrası gayrimenkul değerlenecek"
  1. EKONOMİ

banner4389

banner4323

banner3841